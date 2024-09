Inaugurata a Bagnara la sede della C.O.T. (Centrale Operativa Territoriale)

Foto Ambulatorio Bagnara Inaugurata la sede della Centrale Operativa Territoriale alla Casa della Comunità. Si tratta di un modello organizzativo che svolge una funzione di coordinamento della presa in carico e raccordo tra i servizi e professionisti nelle diverse attività sanitarie e sociosanitarie.

La COT dovrebbe garantire e coordinare la presa in carico da parte dell'Azienda sanitaria dei pazienti fragili, intercettando i bisogni di cure o di assistenza e assicurando la continuità tra l'ospedale e il territorio. Presenti all'inaugurazione Lucia Di Furia, direttrice generale dell'Asp di Reggio Calabria; il sindaco Adone Pistolesi; l'assessore Angela Randazzo; Antonio Foti, direttore responsabile del Poliambulatorio; Ernesto Giordano, responsabile del presidio sanitario di Scilla e alcuni medici di medicina generale di Bagnara Calabra.

<<L'iter che si inizia a concretizzare per la nostra comunità - ha spiegato il sindaco Pistolesi - era stato avviato con la deliberazione della Giunta municipale n. 102 del 22 luglio 2022 per la concessione dell'intero immobile all'Asp per l'utilizzo a scopi sanitari. Il 4 agosto 2022 aveva avuto seguito la firma della convenzione da parte del Comune e dell'Asp>>. Una parte del terzo piano del Poliambulatorio, attualmente utilizzato come sede di servizi territoriali, sarà destinata alle funzioni della Centrale Operativa Territoriale. Inoltre con la delibera n. 708 del 1. agosto 2022 l'Asp ha ratificato la disponibilità del comune di concedere l'intero immobile per l'utilizzo a scopi sanitari. Con il verbale sottoscritto il 30 settembre 2022 il Comune ha concesso formalmente l'uso all'Asp per un periodo trentennale, rinnovabile. (t.f)