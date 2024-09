Bagnara, gli auguri del Sindaco e dell’Amministrazione per l'avvio del nuovo anno scolastico

Buon inizio anno scolastico Cari studenti, care ragazze e ragazzi,

con l’inizio del nuovo anno scolastico desideriamo porgere a tutti voi i nostri più affettuosi e sinceri auguri affinché possiate iniziare o riprendere fra i banchi di scuola il percorso di apprendimento e di crescita personale. La scuola è un'opportunità unica e preziosa che vi viene data per fare grandi cose, per realizzare idee e sogni, per arricchirvi della consapevolezza delle vostre attitudini, per esplorare il mondo con la curiosità propria della vostra giovane età. Non sprecate mai un solo attimo di questa grande occasione e vivete con entusiasmo e dedizione l'avventura didattica e umana che state per intraprendere. E soprattutto innamoratevi dello studio, della ricerca, con senso e spirito critico, per essere uomini e donne liberi, cittadini del mondo e artefici del futuro.

Ai genitori e alle famiglie l'augurio perché accompagnino i propri figli con sostegno e collaborazione. Ai Dirigenti scolastici Dott.ssa Graziella Ramondino e Dott. Renato Scutellà la nostra profonda gratitudine ed un sincero augurio nella prospettiva di una ambizione comune per il bene della scuola. A tutto il personale docente e amministrativo, ai collaboratori scolastici il nostro pensiero per la dedizione e professionalità costantemente mostrata e l'augurio di buon lavoro.



Il Sindaco e l'Amministrazione comunale