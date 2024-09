Mancata partecipazione al bando su amplimento e messa in sicurezza cimitero, "La Bagnara che VogliAmo" denuncia l'inefficienza dell'Amministrazione comunale

E’ stato pubblicato, un paio di giorni fa, il decreto nr. 12447 del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici della Regione Calabria con il quale veniva approvata la graduatoria dei comuni ammessi al finanziamento per “Interventi di ampliamento e messa in sicurezza degli impianti cimiteriali”. Il Comune di Bagnara non è presente in questa graduatoria. Non perchè sia stato escluso da quache cavillo burocratico o tecnico, bensì perchè vergognosamente dall’Ente non è stata fatta alcuna richiesta. Parliamo di un possibile e consistente finanziamento che sarebbe stato un toccasana per il nostro cimitero, considerando anche i danni dall' imponente incendio dello scorso anno. Di male in peggio. I nostri amministratori, che se ne stanno comodi a Palazzo S.Nicola abbiano almeno la decenza anche per quest'ultimo mancato finanziamento di chiedere scusa all’intero paese. Ne stanno combinando di tutti i colori. Il tutto è tristemente assurdo!

Così in una nota il gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo"