“Bagnara Summer Bus 2024”, Santa Parrello: "notevoli i feedback positivi"

bus navettaIl servizio navetta “Bagnara Summer Bus 2024”, avviato in data 15 luglio è terminato l’8 settembre. Il suddetto servizio, completamente gratuito e realizzato in via sperimentale per la prima volta quest’anno, ha collegato con continuità il centro con le frazioni e le zone periferiche sette giorni su sette, prevedendo anche delle corse notturne durante i fine settimana (dal venerdì alla domenica).

La navetta ha avuto un riscontro estremamente positivo, confermato dall’elevato numero di passeggeri che hanno utilizzato il servizio, che sono andati sempre più aumentando, passando (come si evince dai report settimanali forniti dall’azienda erogatrice del servizio) dai 925 passeggeri della prima settimana di avvio(15 lug.-21 lug.), fino ai 2519 utenti nella settimana di Ferragosto (12 ago.-18 ago.), per un totale complessivo nell’arco di tutto il periodo di 12.140 utenti.

Un servizio che, coerentemente con le previsioni, ha consentito di decongestionare il traffico cittadino, soprattutto lungo l’arteria della Statale 18 che attraversa il paese a partire dalle frazioni, su cui sono stati rilevati i maggiori benefici in termini di una viabilità più scorrevole, senza ingorghi, a differenza dei precedenti periodi estivi. Oltre all’impatto positivo sulla viabilità, siè registrata una minore difficoltà nella ricerca di parcheggi e, soprattutto, ha rappresentato uno stimolo all’utilizzo delle tante case vuote presenti nelle periferie e nelle frazioni.

Un plauso va fatto anche all’azienda Starbus che ha erogato il servizio, per la professionalità con cui lo ha gestito ed il tempismo con cui ha affrontato le esigenze sopravvenute, mettendo a disposizione un ulteriore bus durante la settimana di Ferragosto.

In conclusione, un servizio che ha entusiasmato i residenti ed i turisti, generando un impatto positivo per l’economia del nostro territorio e che si è rilevato di grande utilità, consentendo di accorciare le distanze tra periferie e centro e di limitare notevolmente i disagi della circolazione stradale che nel periodo estivo a causa dell’aumento della popolazione fluttuante, notoriamente subisce dei rallentamenti.

Pertanto, considerati i notevoli feedback positivi, il servizio è stato inserito nell’aggiornamento del DUP, deliberato dalla Giunta in data 09.9.2024, per la programmazione del prossimo anno. Arrivederci “Summer Bus”!

Santa Parrello

Vice sindaco - Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Finanziarie

Lista civica

“Insieme per un Futuro”