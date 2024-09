Festa dell’Unità dell’area Metropolitana del PD: la soddisfazione di Antonio Morabito

Bersani - MorabitoSi è conclusa a Bagnara Calabra la Festa dell’Unità dell’area Metropolitana del PD. Tre giorni intensi di dibattiti, incontri e musica che, grazie al lavoro delle donne e degli uomini del PD, che volontariamente si sono spesi nell’organizzazione, hanno animato e riempito la cittadina di Bagnara Calabra che ci ha accolto con simpatia ed entusiasmo.

Festa dell’UNITA’ metropolitana che è ormai un appuntamento fisso ed atteso da tutti i militanti e simpatizzanti del partito. Un grazie a Franco Triulcio, segretario del circolo, agli iscritti ed alle iscritte del circolo di Bagnara Calabra e dei comuni limitrofi per l’impegno profuso, a Michele Fina, tesoriere nazionale del Partito Democratico che ha aperto la nostra Festa ed a Pierluigi Bersani che l’ha conclusa.

Ancora grazie al sindaco della città per l’accoglienza e per gli spazi concessi. Giorni intensi che hanno coinvolto parlamentari, consiglieri regionali, sindacalisti ed esponenti delle altre forze politiche del csx,professionisti, sindaci, esperti di settoreche hanno dibattuto di sanità, autonomia differenziata, lavoro, salario e diritti, temi che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi per dare il nostro contributo per migliorare le condizioni in cui versa il territorio della nostra provincia.

Durante la Festa è proseguita la raccolta firme sia contro l’autonomia differenziata,una norma che spacca l’Italia e renderà sempre più evidenti i divari tra i territori facendo emergere sempre di più le disuguaglianze, e sia a favore dell’approvazione della legge sul salario minimo in quanto guadagnare meno di 9 euro l’ora non è lavorare ma essere sfruttati.

Le iniziative e le feste del Partito Democratico per costruire l’alternativa al governo di centro destra andranno avanti sul territorio metropolitano e regionale con al centro le 5 priorità dettate dalla Segretaria nazionale Elly Schlein alla chiusura della Festa Nazionale dell’Unità di Reggio Emilia ovvero: Sanità pubblica, Scuola e ricerca, Lavoro e salari, Industria e clima, Diritti civili e sociali.

Avv. Antonio Morabito - (Segretario Metropolitano del Partito Democratico di RC)