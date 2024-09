Partito Democratico, il segretario Franco Triulcio soddisfatto per la riuscita Festa dell'Unità a Bagnara

festa dellunità bagnara calabra Come Segretario del Circolo cittadino di Bagnara non posso che essere soddisfatto per l’ottima riuscita della Festa dell’Unità che si è svolta a Bagnara dal 4 al 6 settembre e che ha visto come ospite finale Pierluigi Bersani.

Sento il dovere di ringraziare con profonda gratitudine il Segretario Provinciale Antonio Morabito per aver scelto Bagnara come sede della Festa Metropolitana 2024. È senz’altro merito suo se siamo riusciti a portare a Bagnara esponenti di spicco del Partito, come il Senatore Michele Fina, Tesoriere nazionale del Partito Democratico e uomo di fiducia della Segretaria Elly Schlein. È grazie a lui se siamo riusciti ad animare, per tre serate di seguito, una piazza del paese con un po’ di sana politica che ha rinverdito la passione di molti di noi, dopo l’aria tossica che abbiamo respirato durante l’estate a causa del clima di odio e di rancore personale tra maggioranza e opposizione nel nostro Comune. Questa sana politica ha visto il suo punto più alto e qualificato la sera di venerdì, con la presenza di Pierluigi Bersani che, senza ombra di smentita, è considerato un padre nobile della sinistra italiana, per la sua storia e per il suo spessore morale e culturale. Un grazie sincero, oltre che doveroso, anche ai nostri parlamentari calabresi, Nico Stumpo e Nicola Irto, al Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che con la loro presenza hanno dato ulteriore prestigio alla serata. Infine, ringrazio tutti i sindaci e tutti i relatori che hanno animato le discussioni nelle tre serate. Ma un grazie particolare va a tutti i componenti del Circolo che ho l’onore di rappresentare, a tutti i volontari e simpatizzanti che hanno dato una mano, perché solo grazie al loro impegno e al loro lavoro manuale è stato possibile allestire la piazza con tutto il necessario. Vorrei fare il nome di tutti, ma cito solo Paolo Gramuglia che ha coordinato egregiamente tutta l’organizzazione, senza mai perdere il controllo della situazione. Ringrazio il nostro Sindaco Pistolesi per l’ospitalità, i musicisti, i commercianti, le forze dell’ordine e quanti hanno contribuito alla buona riuscita della festa.

Segretario PD Bagnara Calabra

Franco Triulcio