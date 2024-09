A Bagnara l'acquisto e la messa a dimora di un alberello costa 430,00 euro

Via San Pietro e Paolo Il gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo" denuncia l'eccessiva spesa per piantumare 21 alberelli in Via San Pietro e Paolo.

<<Non se ne può più - scrivono in una nota gli esponenti dell'opposizione - assistiamo increduli alla lettura di alcuni atti pubblici che non fanno altro che generare scalpore e indignazione. È possibile che acquistare e mettere a dimora un alberello costi alla collettività ben 430 euro? Ebbene si. Questo è quanto ufficialmente contenuto nella determina n. 187 dell’ U.O.V. 5 del 4 luglio 2024, dove per piantumare in Via San Pietro e Paolo 21 alberelli si è arrivati a pagare 9.228,47 euro alla ditta esecutrice dei lavori. Ormai Bagnara è un paese alla deriva dove gli amministratori invece di tutelare i diritti dei cittadini, pensano a governare processi di spesa mai visti fino ad aora e con risultati pessimi, rimanendo senza vergogna inchiodati alla poltrona come non mai>>.

Red