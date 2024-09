L'eurodeputata Giusi Princi a Bagnara incontra giovani e militanti

Giusi Princi a Bagnara Nei giorni scorsi si è svolto l'incontro promosso dal coordinamento Forza Italia Bagnara con l'onorevole Giusy Princi per un confronto con i giovani. Dopo l'introduzione del consigliere comunale Mario Romeo, la vice coordinatrice Martina iannì ha esposto i bisogni del territorio. < >.

E la coordinatrice Virginia Parisi ha ricordato che grazie all'Unione Europea abbiamo molte opportunità: <<Dobbiamo mettere fine allo spopolamento. Non abbiamo più tempo. La Calabria oggi puù dare delle risposte. Dobbiamo iniziare ad agire e avvicinarci all'Europa>>. Dal pubblico sono intervenuti pescatori, agricoltori, operatori del settore turistico e scolastico. Giusi Princi dopo aver ascoltato, ha detto: <<Ho assunto un impegno con la gente di Bagnara Calabra che mi ha dato la forza di fronteggiare una battaglia non facile e mi è stata accanto. Ho bisogno di voi>>. L'europarlamentare ha parlato della siccità che sta vivendo l'agricoltura, della pesca a strascico, dell'importanza di incentivare il turismo. <<Dobbiamo prevenire e lavorare - ha aggiunto - stiamo organizzando dei viaggi a Bruxelles per vivere l'esperienza interna. Faremo venire qui gli esponenti della Comunità Europea. Sono stati stanziati 14 milioni di euro per viaggi d'istruzione interregionali, un percorso che abbraccerà anche la Costa Viola. E sul problema legato alla mancanza di servizi sanitari sul territorio, sollevato dalla biologa Domenica Randazzo, ha risposto. <<Abbiamo sbloccato 300 milioni dui euro destinati agli ambiti territoriali, non sono mai stati utilizzatiperche gli Ambiti non hanno comunicato con il Dipartimento Sanità e non si è potuto dare seguito. Siamo riusciti a sbloccare 70 milioni di euro destinati ai territori>>. (t.f.)