BAGNARA CALABRA Pio Ienco (UDC), "spero che presto si torni a fare politica in modo pacifico"

Unione di CentroSpero che presto ritorni la serenità e che si possa fare politica in modo pacifico. È importante riflettere su questo e prendere coscienza del fatto che per risolvere i problemi del nostro paese è necessaria una capacità amministrativa adeguata. Se finora abbiamo visto che alcuni mancano di questa capacità, allora dovrebbero lasciare spazio all'umiltà per non arrecare danni alla collettività.

Io, come la maggior parte dei cittadini, mi aspetto azioni concrete. C'è ancora tempo per fare un buon lavoro.

Così in una nota il Commissario dell'UDC,sezione di Bagnara Calabra, Pio ienco.