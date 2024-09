BAGNARA CALABRA Francesco Rottura, "la politica ha subito un’involuzione verso il basso, meno social e più confronto e dialogo"

Francesco RotturaRitengo da osservatore attento che negli ultimi anni la politica abbia subito un’involuzione verso il basso, la discussione politica che dovrebbe basarsi sul confronto per risolvere i problemi dei cittadini, spesso (quasi sempre) lascia il posto a beghe personali che poco hanno a che fare con il bene collettivo. Anche a livello locale purtroppo i cittadini sono costretti ad assistere a spettacoli deprimenti da parte della politica che dovrebbe tenere dei comportamenti consoni al proprio ruolo. La democrazia prevede che ogni cittadino abbia diritto di critica e che possa esprimere il proprio dissenso liberamente ed i politici dovrebbero serenamente accettarlo, prendendo spunto anche dalle critiche più aspre per migliorare il proprio operato.

Il compito della politica è quello di risolvere i problemi del proprio territorio, non quello di passare il tempo sui social per commentare e contestare quello che dicono i cittadini. Aggiungo che se qualcuno si sente chiamato in causa ed offeso da commenti denigratori, il posto per difendersi non sono i social ma i tribunali. Quando si ricopre un ruolo istituzionale bisogna comportarsi con disciplina ed onore, comportamenti sguaiati non sono consentiti. Fatta questa doverosa premessa, invito tutti, maggioranza, opposizioni e chiunque abbia la voglia di svolgere attività politica di innalzare il dibattito, la gente ha voglia di sentire come si intendono affrontare le problematiche ed è stufa delle discussioni inutili avvenute in questi mesi. Dopo pochi mesi dall’insediamento di questa amministrazione, ho abbandonato il gruppo Bagnara Aperta che ha sostenuto la candidatura dell’attuale sindaco perché ritenevo che avesse accettato di astenersi da qualsiasi forma di discussione appiattendosi sulle posizioni della maggioranza fino ad annullarsi completamente, quella sensazione alla luce dei due anni di consiliatura credo che poi sia diventata realtà.

Abbiamo fatto tanto per mandare a casa la vecchia politica che ci ha governati per trent’anni, con un’opposizione senza sconti per cinque anni ed ora ci ritroviamo con molta probabilità, se le cose continueranno in questo modo a riconsegnargli il paese per i prossimi trent’anni. In campagna elettorale tante sono state le discussioni sul programma, tante donne e tanti uomini hanno contribuito, eppure con troppa sufficienza avete pensato di fare a meno di loro, di fare a meno di persone che vi avrebbero volentieri dato una mano con le loro competenze e professionalità. Un consiglio spassionato è quello di richiamate “alle armi” tutte quelle persone che vi hanno sostenutoe che non sono mai state tenute in considerazione, fatevi aiutare, prendere consiglio non è sintomo di debolezza ma di forza, di grande forza. Chiaramente mi tiro fuori da un eventuale coinvolgimento, mi riferisco soprattutto a tutte quelle forze positive che erano con voi, anzi con noi in campagna elettorale. Per quanto mi riguarda continuerò a spronarvi con proposte che saranno in coerenza con la mia storia,alcune (molte) partorite nei cinque anni di opposizione fatta insieme a voi.

Rammento a chi volesse rispondere, confrontarsi, che dovrà farlo nei modi tradizionali, o tramite comunicato o con confronto pubblico, non intendo fare discussioni sui social, che per me hanno il solo scopo di divulgazione della propria azione politica. La prima proposta che voglio trasmettere alla vostra attenzione, è semplicemente quella di rendere visibili gli allegati all’albo pretorio dei documenti in archivio, la norma prevede la pubblicazione degli atti per quindici giorni, ma per garantire la trasparenza e visto che è stata una battaglia di tutti contro la vecchia amministrazione che aveva coperto da segreto i documenti che erano visibili, coerentemente con quello richiesto in passato date mandato al dirigente dell’area di cliccare sulla dicitura vedi allegati, visto che al momento la dicitura prevista è nascondi allegati. Tutte le scuse che eventualmente verranno saranno solo chiacchiere, quindi o deciderete di rendere visibili gli allegati, consultabili da tutti i cittadini, o deciderete incoerentemente con la vostra storia di essere come gli altri, ma sono fiducioso conoscendovi che risponderete positivamente a questa mia proposta.

Rimango disponibile per ogni confronto e come sempre a disposizione della cittadinanza.

Francesco Rottura