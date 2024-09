Ritiro delega pari opportunità alla consigliera Garoffolo: nota stampa del gruppo "La Bagnara che VogliaAmo"

Abbiamo atteso che si calmassero le acque e che qualcuno facesse un passo indietro o, se preferisce, uno scatto in avanti. Ma ne l' una ne l' altra. E se è comprensibile che a tutt' oggi gli stati d’animo siano ancora accesi non lo è altrettanto per chi debba necessariamente prendere atto di quanto successo e trarne le dovute conclusioni. Quantomeno sarebbe stato sufficiente chiedere scusa e chiudere la triste e vergognosa vicenda.

In assenza di ciò, e trascorsi alcuni giorni dal fattaccio, non rimane altro che le Istituzioni prendano per mano le redini e chiudano definitivamente il capitolo. Il Sindaco ha il dovere istituzionale nonché morale di ritirare la delega alle pari opportunità a suo tempo conferite alla consigliera da lui scelta per superare ogni forma di discriminazione e favorire, più in generale, il miglioramento della condizione delle donne nella società. Le parole della consigliera con delega alle pari opportunità pesano come dei macigni e ne risponde personalmente. Ma è evidente che la politica tutta e le istituzioni non possono sottacere o rimanere passivi. Anche la politica organizzata sul territorio ha il dovere di intervenire.

Dal locale partito-azionista di maggioranza ci aspettiamo che alla prossima Festa dell' Unità si levi alta la voce a difesa dei soggetti trattati con disparità. Come minoranza, se entro la fine della settimana non arriveranno le scuse della consigliera o se il Sindaco e la maggioranza non avranno tratto le dovute conclusioni, ritireremo le nostre componenti in seno alla Commissione P.O. poiché QUANTO DETTO E PUBBLICATO DALLA DELEGATA È IN NETTO CONTRASTO CON LE DELICATE RESPONSABILITA’ ASSEGNATELE.