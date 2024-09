La replica del Sindaco su nota del gruppo "La Bagnara che VogliAmo"

Adone Pistolesi Egregi Consiglieri,

ricevuta la Vostra missiva, ne prendo atto, sottolineandone la solerzia nonché lo spirito sodale che Vi lega nel sentirVi “indignati” per le parole espresse su un social dalla consigliera con delega alle pari opportunità, scaturite da provocazioni continue nonché offese gravi e di natura personale da parte di un Vostro sostenitore che - non giustificano però in nessun modo attacchi personali a terze persone, non coinvolte direttamente - .

Fermo restando che chi scrive, così come l’intero gruppo di maggioranza ha stigmatizzato l’accaduto e la - stessa consigliera ha rimesso prontamente la delega nelle mie mani, riconoscendo la propria colpa nell’essersi lasciata coinvolgere - .

Cionondimeno la stessa consigliera ha cercato via social di scusarsi con un post pubblicato sulla sua pagina.

Ogni decisione in merito, così come la

- delega rimessa nelle mie mani è e rimarrà congelata perché è in atto una revisione di incarichi e deleghe antecedente a quanto accaduto - .

Corre l’obbligo di puntualizzare che le critiche condite anche da un sottile humor possono e devono animare il dibattito politico, ma altra cosa sono le offese dirette ai singoli componenti del mio gruppo, così come ampiamente dimostrato sui social dalla stessa consigliera chiedendo il rispetto per le istituzioni spesso oggetto di aggressioni verbali violente e al limite della decenza umana.

NON È TOLLERABILE CHE SI CONTINUI A ISTIGARE E PROVOCARE OFFENDENDO LA DIGNITÀ DEI SOGGETTI.

È doveroso inoltre da parte mia evidenziare che la stessa sollecitudine e la stessa solidarietà non si sono levate da parte del Vostro gruppo in altre e più gravi situazioni, come per esempio nessuno di Voi ha preso pubblicamente le distanze dal Vostro capogruppo quando, durante una seduta consiliare, ha offeso la mia persona alzando i toni e aggredendomi verbalmente, accaduto reiterato pochi mesi addietro nei confronti dell’Assessore Paolo Gramuglia, minacciato verbalmente dallo stesso capogruppo.

NESSUNA INDIGNAZIONE.

NESSUNA SOLIDARIETÀ.

Inoltre pochi giorni prima di quanto da Voi reso noto, mia figlia è stata aggredita verbalmente da persona nota, in piena notte e sotto la mia abitazione e neanche in tale circostanza avete sentito l’urgenza e il dovere morale, trattasi sempre di una donna, di esprimermi quantomeno il Vostro rammarico.

Inoltre non va dimenticata l’offesa più grande che, nel tentativo di colpire me e il mio gruppo, avete arrecato al paese accusandoci di brogli elettorali, facendo ricorso al TAR.

Questo sì che è un atto grave che offende un’intera comunità e nessuno di Voi si è mai sentito obbligato da quell’etica che dovrebbe distinguere ogni agire umano, di chiedere scusa.

TUTTO È LECITO QUANDO RIGUARDA VOI.

Come è lecito fare del sarcasmo su guasti e manomissioni alla rete idrica denunciati dal Sindaco e parlare di … “storielle”.

Chiudo allora chiedendoVi di essere equi nell’attribuire colpe e meriti e nel riconoscere che il Vostro gruppo così come i Vostri sostenitori hanno più volte fatto ricorso ad offese personali che esulano dall’azione politica e dalla sana critica.

Le istituzioni d’altra parte, consapevoli del loro ruolo, delle proprie responsabilità e del loro dovere proseguiranno la loro azione nel rispetto delle leggi e di un paese che ha bisogno di serenità.

Adone Pistolesi

Sindaco Bagnara

“Lista Civica Insieme per un Futuro”