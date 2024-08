BAGNARA CALABRA Scuolabus, aperti i termini per la presentazione delle domande

scuolabus bagnara Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per usufruire del servizio di trasporto scolastico con lo scuolabus per l'anno scolastico 2024/2025. Potranno usufruire del servizio gli studenti della scuola dell'obbligo residenti nel comune di Bagnara Calabra la cui residenza dista dalla sede scolastica di competenza oltre 400 metri.

Il canone mensile per il trasporto di uno studente è di 15 euro; per due alunni dello stesso nucleo familiare il costo è di 25 euro; per due utenti della medesima famiglia il trasporto è di 30 euro; sono esenti gli alunni diversamente abili: La quota dovrà essere versata con cadenza trimestrale. Il servizio verrà sospeso in caso di mancato pagamento della tariffa. In caso di assenza per malattia certificata superiore a trenta giorni, l'ufficio comunale competente provvederà al rimborso dell'importo versato per il mancato utilizzo. Le domande dovranno essere presentate all'ufficio protocollo di Palazzo San Nicola entro le 12 del prossimo 5 settembre. <<Gli alunni - si legge nell'avviso - saranno ammessi ad usufruire del trasporto scolastico, sino ad esaurimento dei posti disponibili. Verrà data priorità agli alunni interessati dal disagio riguardante le dislocazioni delle classi dal centro al plesso scolastico di via XXIV Maggio, a seguito della chiusura del plesso V. Morello>>.

Il genitore attenderà il proprio figlio alla discesa dello scuolabus, in caso contrario l'alunno resterà sullo scuolabus sino al termine del servizio. E' prevista la presenza dell'assistente accompagnatore che avrà il compito di vigilare e sorvegliare gli alunni trasportati. >>Nel caso in cui - continua l'avviso - nel corso dell'anno si rendessero disponibili posti sugli scuolabus, si procederà allo scorrimento della graduatoria>>. (t.f.)