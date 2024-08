"La Bagnara che VogliAmo", "economia locale "in bianco"

Nota stampa del gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo" in merito allo spostamento della Notte Bianca inizialmente programmata per il 24 agosto. La nuova data adesso è il 30 agosto, con un incontro che si terrà a Palazzo San Nicola lunedì mattina.

Di seguito la nota stampa

PERCHÉ SONO INCAPACI?

Presto detto: poiché chiedono ed ottengono per tempo un finanziamento dalla Regione Calabria di 4.500 euro, per la “NOTTE BIANCA”, la fissano per il 24 di agosto e la spostano al giorno 30 solo due giorni prima della data inserita originariamente nel calendario estivo.