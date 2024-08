Raccolta rifiuti, "La Bagnara che VogliAmo": "paghiamo due volte lo stesso servizio senza i dovuti riscontri"

rif bagna Negli utlimi giorni si sono registrati una serie di inconvenienti sulla regolare raccolta dei rifiuti. L'ultimo risale allo scorso 20 agosto, a seguito di una comunicazione effettuata dalla ditta Muraca la quale ha avvisato il Comune che a causa della manutenzione interna dell'impianto di stoccaggio, il servizio di raccolta ingombranti non sarebbe stato svolto come da programma. Immediata la diffuzione dell'avviso alla cittadinanza da parte dell'ente che, ha avvisato gli utenti che il servizio riprenderà regolarmente dal prossimo 26 agosto con lo svolgimento delle attività programmate e non realizzate nella settimana.

Sulla questione della raccolta dei rifiuti e sulla spazzatura presente in alcune aree del paese è intervenuto il gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo" che punta il dito contro l'amministrazione comunale. <<Non è possibile - si legge nella nota stampa a firma dei consiglieri di minoranza - che i cittadini paghino oltre 100 mila euro al mese per avere servizi di prim'ordine come da capitolato d'appalto sui rifiuti e sulla manutenzione del verde per poi ritrovarsi senza alcuni servizi>>. Secondo il gruppo di opposizione, non è stato effettuato lo spazzamento meccanico e manuale delle strade su tutto il territorio e non si è provveduto al lavaggio delle strade e dei sottopassi. Si registrano inoltre diservizi anche per gli ulteriori ritiri giornalieri di differenziata nel periodo estivo presso le attività commerciali e manca la pulizia della caditoie delle acque bianche, mentre le aiuole e gli spazi verdi sono poco curati e piene di rifiuti. <<In alcuni casi - concludono i consiglieri del gruppo "La Bagnara che Vogliamo" - paghiamo due volte lo stesso servizio senza i dovuti riscontri>>. (tina ferrera)