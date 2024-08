Comunicato di solidarietà al Sindaco del gruppo consiliare lista civica “Insieme per un Futuro”

lista civica insieme per un futuroIl gruppo consiliare lista civica “Insieme per un Futuro” esprime piena solidarietà e vicinanza al sindaco ed alla sua famiglia per l’ignobile attacco subito questa notte da parte di un concittadino che, esasperato dalla supposta inosservanza, di alcuni locali, dell’ordinanza sindacale dell’orario di chiusura della musica, anziché rivolgersi alle forze dell’ordine, ha pensato bene di inveire contro il sindaco ed i suoi familiari, con toni e modalità poco ortodosse (di cui in questo comunicato si tralasciano i dettagli).

Purtroppo, quest’episodio rappresenta l’apice di una deriva sociale e culturale a cui la nostra società civile sta assistendo inerme, perdendo di vista valori importanti, quali il rispetto e l’educazione. Il clima incandescente che si è creato (talvolta alimentato ad hoc da fazioni opposte), induce taluni a trovare il capro espiatorio di tutti i problemi nell’amministrazione politica di turno, offuscando la capacità di comprendere che il bene comune passa attraverso la collaborazione di tutte le parti in causa: amministratori, cittadini, associazioni e gruppi politici, che devono remare tutti dalla stessa parte.

Nel rinnovare la solidarietà al nostro sindaco, lanciamo un appello a tutta la società civile affinché si riappropri di quei valori fondamentali, quali il rispetto, l’educazione che ci consentono di sentirci parte tutti di uno stesso progetto e cooperare per l’effettiva rinascita del nostro paese.

Il vice sindaco

Santa Parrello

“Insieme per un Futuro”