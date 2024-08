“La Bagnara che VogliAmo” sulla mancanza di acqua a Bagnara

Gruppo - La Bagnara che VogliamoMai come adesso. L’istituzione del C.O.C., con ordinanza sindacale n.199 del 10 agosto 2024, conferma quanto da noi anticipato da mesi. Avevamo previsto che per agosto con l’aumento della popolazione l' intero paese sarebbe andato in crisi, anzi in emergenza.

Dalla gestione fin qui disastrosa del sindaco Pistolesi ricaviamo alcune certezze.

La prima: sorical immette in rete a bagnara calabra molta piu' acqua rispetto agli anni precedenti.

La seconda: dopo ben 2 anni hanno dato seguito al finanziamento di 600 mila euro per la captazione di nuove risorse idriche e il recupero delle sorgive esistenti senza nessun risultato.

La terza: hanno speso centinaia di migliaia di euro per manutenzioni e ripristino di pozzi della rete idrica senza i dovuti miglioramenti.

La quarta: hanno contratto un mutuo per creare, nuovi pozzi e una nuova rete di adduzzione verso i serbatoi nella speranza di tamponare il problema.

Oggi appare più che mai evidente che le storielle dei guasti, dei sabotaggi e della carenza idrica (e ribadiamo che non è il caso di bagnara) sono fini a se stessi e lasciano il tempo che trovano. E non sembra nemmeno tanto difficile dedurre da queste certezze come sia chiara l' assoluta incapacità del sindaco e dell' amministrazione espressa in due anni di gestione della cosa pubblica: oggi è più che mai tangibile.

La BagnaracheVogliAmo