BAGNARA CALABRA “Summer Bus Bagnara 2024”: Potenziato il servizio navetta

Summer - NavettIn relazione al servizio trasporto turistico “Summer Bus Bagnara 2024”, istituito in data 15 luglio c.a., si rende noto alla cittadinanza quanto segue.

Considerati i riscontri estremamente positivi che il suddetto servizio ha avuto sugli utenti (cittadini e turisti) e valutate le segnalazioni effettuate dalla ditta che eroga il servizio, dalle quali si evince che l’affluenza è sempre più aumentata, a tal punto che si rilevano criticità sul tratto Porelli- Centro, in relazione alla fascia oraria 09:15-17:30, in quanto la capienza del mezzo attualmente utilizzato (34 posti) non riesce a soddisfare le richieste di tutta l’utenza, si è dato atto di indirizzo al responsabile del settore Affari Generali, con delibera di Giunta n. 149 del 07.8.24, di potenziare il servizio con l’aggiunta di un minibus da 17 posti negli orari di maggiore affluenza e limitatamente al periodo 8-18 agosto 2024. Sono state, inoltre, inserite le corse serali in relazione alle giornate del 13 e 15 agosto, in occasione della Sagra del pane di grano nella frazione di Pellegrina e del Ferragosto (non previste da calendario in quanto ricadenti in giorni infrasettimanali).

Il costo del potenziamento del servizio è stato computato in €. 4.200,00 iva inclusa e sarà compensato rimodulando il periodo contrattuale, ovvero anticipando di n. 7 giorni il termine della conclusione del servizio che, pertanto, scadrà in data 08 settembre 2024.

Il Vice sindaco

Assessore al Bilancio, Programmazione e RisorseFinanziarie

Santa Parrello “Insieme per un Futuro”