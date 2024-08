ROSARNO Fondo Nazionale per la non Autosufficienza, i consiglieri comunali chiedono la convocazione del Consiglio comunale

Comune di Rosarno Preoccupata ed allarmata la quota di minoranza a Rosarno per la mancata partecipazione ad uno dei benefici di cui avrebbe potuto godere e tirare un sospiro di sollievo anche il Comune Rosarnese. Proprio il riconoscimento di un finanziamento destinato a vari territori calabresi, ma di cui non ha potuto trarre vantaggio Rosarno, ha portato i Consiglieri: Italiano, Bruzzese, Costantino, Naso e Ferrarini a porgere invito di discussione al prossimo Consiglio Comunale.

Così si riporta e si edita il testo integrale della richiesta ricevuta, chiedendo la convocazione del Civico Consesso e suo immediato riscontro.

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale

Al Signor Presidente della

1 Commissione Amministrativa

Sede

Oggetto: Richiesta di discussione in Commissione ed in Consiglio Comunale del seguente punto: Fondo Nazionale per la non Autosufficienza Annualità 2019 - 2021 – D.P.C.M. 21 novembre 2019 – D.G.R. n. 331 del 10 luglio 2023 Programmazione Regionale per il triennio2019-2021 – AVVISO per la Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti di “VITAINDIPENDENTE Annualità 2020” riservato agli Ambiti Territoriali sociali della Regione Calabria.Approvazione aggiornamento Graduatoria FNA 2020.

I sottoscritti consiglieri comunali MICHELE FILIPPO ITALIANO, FRANCESCO BRUZZESE, VINCENZO ANTONIO COSTANTINO, MARIA DOMENICA NASO e COSMA FERRARINI:

Premesso che

è stata pubblicata nel BURC della Regione Calabria n.149 del 17 luglio 2024 la graduatoria degli ambiti ai quali è stato riconosciuto un finanziamento sull’argomento “VITAINDIPENDENTE Annualità 2020” riservato agli Ambiti Territoriali sociali della Regione Calabria, gravante sul Fondo Nazionale per la non Autosufficienza;

dallo specchietto pubblicato e da noi riprodotto gli ambiti beneficiari sono:

1 REGGIO CALABRIA;

2 VILLA SAN GIOVANNI;

2 CIRO’ MARINA;

4 PRAIA A MARE;

5 RENDE;

6 TAURIANOVA;

7 CARIATI;

8 POLISTENA;

9 ROGLIANO;

10 COSENZA;

11 LOCRI;

12 CASTROVILLARI;

13 SOVERATO;

14 LAMEZIA TERME.

Questo finanziamento ha interessato come possiamo leggere nello specchietto soprariportato altri ambiti della Regione ma non il nostro ambito di cui Rosarno è capofila che È RIMASTO A DIGIUNO;

L’erogazione è supportata dalle risorse del “Fondo Nazionale per la non Autosufficienza”;

dalla lettura emerge che la direttrice lungo la quale si muove questo importante finanziamentoriguarda il perseguimentodella finalità superiore dell’utilizzo delle suddette risorse, la cui concessione contribuisce a definire percorsi di inclusione sociale destinati alla realizzazione di progetti di vita indipendenteda parte degli Ambiti Territoriali Sociali.

Conviene con noi Signor Presidente che, si tratta di un argomento, che interessa aspetti sociali di vitale importanza per il nostro territorio e pertanto occorre soffermarsi e comprendere insieme agli uffici politici e tecnici del Comune cosa ha determinato la perdita di queste vitali risorse.

Tutto ciò premesso,

si chiede

alle S.V. di convocare una commissione ed un consiglio comunale ad hoc al fine di discutere del punto e trovare le giuste risposte che il nostro territorio merita dalle forze politiche che lo governano.

Michele Filippo Italiano

Francesco Bruzzese

Vincenzo Costantino

Maria Domenica Naso

Cosma Ferrarini

Caterina Restuccia