"La Bagnara che VogliAmo": Altro che libro dei sogni, da questa maggioranza nessun nuovo finanziamento"

Eravamo nel maggio del 2022, (27 mesi fa) allora, la lista civica che oggi amministra Bagnara per denigrare la parte avversa per l'affissione di un manifesto pubblico che elencava una serie di opere realizzate e da realizzare, sarcasticamente parlavano del "Libro dei sogni", adesso quei fogli del libro che prima avevano letteralmente strappato, ora li utilizzano come cartine di tornasole per distrarre ed ingannare la gente.

Non hanno l’umiltà di dire pubblicamente, che ad oggi non solo non hanno saputo spendere le tante risorse intercettate ed ottenute, grazie ad una seria progettazione di chi li aveva preceduti. Ma Sentite… sentite in quasi 26 mesi di loro amministrazione non hanno avuto la capacità di prendere un solo centesimo di finanziamento per opere pubbliche, un vero e proprio record in tempi di PNNR. Sarà strano ma vedrete che a questa Amministrazione non gli rimarrà altro che arrivare a fine mandato continuando a vendere i prodotti degli altri, che avevano fortemente rinnegato. Campo Sportivo, Scuola Morello, Palazzetto dello Sport e tanto altro… Ah!, si ci dimenticavamo del porto, perché anche per il prossimo inverno che Dio c'è la mandi buona.