BAGNARA CALABRA Costituito il Comitato Comunale per la raccolta delle firme contro la Legge sull’Autonomia Differenziata

Una firma per lItaliaDomenica 28 luglio u.s. è stato costituito anche a Bagnara il Comitato Comunale per la raccolta delle firme contro la Legge sull’Autonomia Differenziata. Al Comitato hanno aderito: Partito Democratico, CGIL, UIL, Movimento 5 stelle, Associazione” Nella mia Città”, Presidio Libera, ANPI e PSI.

La legge sul Regionalismo differenziato, voluta soprattutto dalla Lega e approvata dall’attuale governo, peggiorerà lo storico divario tra Nord e Sud dell’Italia, penalizzando tutti i cittadini italiani, ma soprattutto i comuni del Sud, le nostre aree interne, le nostre imprese e tutti i lavoratori. Aumenteranno le già insopportabili disuguaglianze nel campo della sanità pubblica, nel settore dell’istruzione, nelle politiche sociali e in quelle ambientali. Insomma, è una Legge sciagurata che deve essere assolutamente abrogata. Il 5 luglio scorso, infatti, è stato depositato in Cassazione il quesito referendario per l’abrogazione di questa Legge ad opera dei principali leader dei Partiti di opposizione, sindacati e varie associazioni.

Dal 26 luglio è iniziata la mobilitazione per la raccolta minima di 500.000 firme sia on line che tramite i banchetti gestiti dai vari comitati costituiti su tutto il territorio nazionale. Considerato che ad oggi, 31 luglio, sono statesuperate le 500.000 firme,ma è volontà dei promotori proseguire la campagna referendaria per tutto il tempo disponibile, perché sarà l’occasione per parlare e per informare la nostra gente. Quindi anche a Bagnara, i cittadini tutti, senza distinzione di partito, potranno firmare ed essere protagonisti di questa battaglia condivisa, per tenere l’Italia unita. Il Comitato cittadino ha già previsto alcune date per i banchetti pubblici a partire da Sabato 3 agosto dalle ore 22.00. I banchetti saranno posizionati sul Corso Vittorio Emanuele, nelle adiacenze di Piazza Marconi.