Zes unica, storia di un fallimento annunciato: nota stampa del Partito Democratico

Antonio MorabitoAvevamo denunciato e messo in evidenza alcuni mesi fa, come Partito Democraticoche la decisione del governo Meloni di allargare il perimetro delle attuali ZES di ben 500 volte, senza, però, implementare i fondi,sarebbe stato un fallimento ed avrebbe penalizzato il nostro tessuto produttivo che sappiamo tutti essere formato da piccole medie imprese.

Ed infatti, doveva arrivare al 60% il tax credit per le imprese che investono nell’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature per rendere fertile la maxi Zona Economica Speciale.

Tuttavia, l’ampiamento spropositato della ZES che, ricordiamo, è stato allargato a tutto il Meridione, senza un implemento di fondi, ha portato ad avere richieste di contributo pari a oltre 9 miliardi a fronte del fatto, per come messo in evidenza, che il governo meloni aveva lasciato in bilancio la stessa cifra dei precedenti governi, ovvero, 1 miliardo e 700 milioni che però era prevista solo per 9 ZES.

A certificare il fallimento della ZES unica èl’Agenzia delle Entrate, incaricata dal governo, la quale sostiene che l’asticella del 60% deve scenderevertiginosamente perché le risorse disponibili che ammontano ad 1,8 miliardi, non bastano a coprire le oltre 16 mila richieste che valgono in tutto 9,4 miliardi.

Pertanto, all’appello mancano 7,6 miliardi.

Nel caso della Calabria la percentuale attuale di contributo è stata compressa arrivando dal 60% a circa l’8%, briciole che non possono permettere alle p.m.i. di effettuare investimenti. Cercarli nelle Casse dello Stato è un’assurdità.

Secondo Cna e Confindustria, più che davanti ad un’agevolazione si è in presenza di una beffa verso i piccoli imprenditori ed il Mezzogiorno stesso che così non viene aiutato ma, al contrario, affossato.

In particolare, il rischio è delle 1642 domande presentate dalla Calabria ne resteranno in piedi davvero poche in assenza di certezze.

Nella mia qualità di Segretario Metropolitano del PD ho investito la Segreteria Nazionale per promuovere un tavolo permanente con i rappresentanti istituzionali per monitorare concretamente l’evolversi della situazione e per assumere ogni iniziativa utile per contrastare questo ennesimo scippo alla Calabria ed al Sud in generale.

Antonio Morabito (Segretario Metropolitano del Partito Democratico di RC)