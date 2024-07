BAGNARA CALABRA L'emergenza idrica mete a rischio le aziende del territorio

Santina Parrello a DirettaNewsEstate

E' allarme a Bagnara Calabra per l'emergeza idrica che ormai interessa gran parte del paese. E come sempre sono i social il primo campanello d'allarme con numerose denunce pubbliche da parte di cittadini esasperati che chiedono una soluzione che torni a far fuoriuscire l'acqua dai rubinetti.