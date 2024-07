BAGNARA CALABRA Emergenza idrica, "La Bagnara che VgliAmo": "dal doppiopesismo a figli e figliastri il passo è breve"

RILEVATO che l' amministrazione comunale, tramite associazione di volontariato alla quale viene corrisposto un rimborso spese a carico del bilancio comunale, distribuisce acqua a privati cittadini che ne facciano richiesta, prelevandola dai serbatoi comunali che, quindi, non hanno il tempo necessario per conseguire il normale riempimento;

CONSIDERATO che i cittadini per usufruire del servizio non chiamano gli uffici preposti all'emergenza bensì gli AMMINISTRATORI che, tenendo conto dell' interesse pubblico, non possono e non devono dare indicazioni dirette per interventi particolari;