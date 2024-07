VILLA SAN GIOVANNI 60esima traversata dello stretto: nota stampa del sindaco, giunta, e del gruppo consiliare “Città in Movimento”

Giusy CaminitiLa Traversata dello Stretto è l’evento per eccellenza della nostra Città, quest’anno ancor più importante perché taglia il traguardo della sessantesima edizione. Da mesi siamo a lavoro per capire come dare la giusta importanza ad un evento sportivo di altissimo livello che all’Area dello Stretto parla di identità, cultura, turismo, valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio.

Per questo siamo felici di comunicare che da quest’anno parte il progetto “Aspettando la traversata”: dal 31 luglio il Molo di Croce Rossa sarà animato non solo dalle consuete attività tecnico sportive, ma anche da eventi, convegni, musica e tanto altro ancora. Progetto voluto da quest’amministrazione con il coinvolgimento di varie realtà imprenditoriali e che ha trovato l’entusiasta collaborazione di Red Bull Italia. “È stato un anno pieno di lavoro e programmazione - spiega il consigliere delegato allo sport Giuseppe Cotroneo - e sono mesi che volevamo annunciare questa prestigiosa collaborazione che, siamo sicuri, porterà lustro e importanza internazionale all’evento e alla città. Questo può essere un punto di partenza per lanciare la Traversata su palcoscenici importanti, quelli che merita”.

“Stiamo lavorando - continua il sindaco Giusy Caminiti - per realizzare ciò che la Città ha sempre voluto e ci ha chiesto: costruite la nostra proposta estiva attorno alla Traversata, una proposta che vada oltre il giorno della gara e comprenda le settimane a ridosso. La sessantesima edizione ci ha dato l’assist per cominciare a programmare il futuro: la Traversata sarà internazionalizzata come evento sportivo unico nel panorama del nuoto di fondo e trascinerà con sè eventi turistici, culturali, di valorizzazione dell’Area dello Stretto. Questo 2024 sarà solo un piacevole inizio, per il quale ringraziamo gli sponsor che hanno scommesso con noi!”.

Il sindaco, la giunta, il gruppo consiliare “Città in Movimento”