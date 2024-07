ROSARNO Cimitero comunale, nota stampa di Michele Filippo Italiano

italPare sia bastato trovare un avviso di riduzione oraria per l’apertura del cimitero comunale a Rosarno, per suscitare preoccupazione nella cittadinanza e nel gruppo di minoranza dell’Amministrazione, tanto che ha spinto l’Avvocato Michele Filippo Italiano, maggiore rappresentante del Gruppo consiliare Rosarno prima di Tutto a scrivere una significativa nota stampa in merito. Condizioni di cambio temperature elevate e servizi da erogare diventano problematiche da risolvere al più presto.

Così come ricevuto si edita pertanto: Comunicato Stampa

Oggetto:chiusura pomeridiana del cimitero

Il sottoscritto Avv Michele Filippo Italiano espone:

abbiamo letto affisso ai cancelli del nostro cimitero un avviso con il quale si rende noto che a causa del troppo caldo il nostro cimitero dal 15 luglio al 31 agosto non apre di pomeriggio osservando solo orari mattutini.

Non ci sembra una valida ragione questa che possa giustificare tale disservizio.

La nostra comunità come tante altre comunità meridionali in questo periodo è frequentata anche dai nostri concittadini che per ragioni di studio o di lavoro si trovano fuori città. Pertanto, non ci sembra giusto limitare le visite ai defunti sol perché fa eccessivamente caldo. Avremmo compreso altre ragioni oggettive e ne avremmo discusso ma chiudere perché fa troppo caldo non ci sembra una valida ragione.

Al Sindaco ed all’assessore al ramo chiediamo di intervenire per ripristinare un servizio molto sentito dai nostri concittadini.

F.to Avv. Michele Filippo Italiano

Caterina Restuccia

avviso cimitero