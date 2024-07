BAGNARA CALABRA Dal 15 luglio al 15 settembre parte "Bagnara Summer Bus", collegherà le frazioni con il centro cittadino e Marinella

LOCANDINA SERVIZIO NAVETTA - CopiaIl Vice sindaco e Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Finanziarie Santa Parrello, componente del gruppo “Insieme per un Futuro”, comunica alla cittadinanza che a far data dal 15 luglio fino al 15 settembre sarà attivo in via sperimentale un servizio gratuito di trasporto urbano che collegherà il centro alle periferie ed alle frazioni. Il suddetto servizio, per il quale è stato dato atto di indirizzo, con delibera di giunta n. 107 del 13.6.2024, al responsabile UOC 1 di adottare i necessari provvedimenti amministrativi per l’istituzione dello stesso, prevede tre corse mattutine, tre pomeridiane e tre serali, queste ultime solo durante i fine settimana (venerdì sabato e domenica).

Il servizio è stato affidato alla ditta Starbus che effettuerà le corse utilizzando un bus con capienza di n. 34 posti fino ad esaurimento. Le fermate con le locandine degli orari saranno evidenziate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, come previsto dalla normativa vigente. In allegato la locandina con gli orari e le fermate. Il servizio, rientra nell’attività programmatica dell’Ente con la finalità di decongestionare il traffico nel centro abitato, limitando la problematica dei parcheggi, ed incentivare lo sviluppo turistico ed economico del paese. E’ notorio, infatti, che il traffico cittadino , con particolare riferimento alla Statale 18, che attraversa il centro abitato a partire dalle frazioni, nel periodo estivo, a causa del moltiplicarsi della popolazione fluttuante e degli automezzi, rappresenta, insieme alla carenza di parcheggi, una problematica limitante per tutta la circolazione stradale.

Pertanto, l’utilizzo di un servizio navetta consente ai cittadini ed ai turisti di potersi recare nella zona centrale e balneare del paese evitando l’uso di mezzi propri e risparmiandosi una difficoltosa ricerca di parcheggi. Tra l’altro, questo servizio, garantendo un collegamento continuo con il centro, favorisce l’utilizzo delle tantissime case vuote che caratterizzano le periferie e le frazioni, creando le condizioni ottimali per la realizzazione di un progetto di “albergo diffuso”. In conclusione, un servizio per gli abitanti e per i turisti che ha sicuramente un impatto positivo per l’ economia di tutto il paese. La conformazione geografica del nostro territorio, con riferimento alla particolare orografia che presenta un notevole dislivello tra il centro, il quartiere Porelli e le frazioni, costituisce una peculiarità che lo rende unico e prezioso tra i paesi della costa viola, grazie ad una posizione paesaggistica privilegiata con vista sullo stretto e sulle isole Eolie, ma può limitarne, lo sviluppo turistico ed economicoqualora non siano adottate adeguate soluzioni per ovviare alle problematiche della circolazione stradale ed accorciare le distanze dal centro.

E’ compito della politica, attraverso una visione programmatica lungimirante creare le condizioni per sfruttare le potenzialità di un territorio, rammentando che nessuna forma di sviluppo economico e turistico sostenibile è realizzabile se non passa attraverso le periferie.

LOCANDINA SERVIZIO NAVETTA