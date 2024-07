"Ogni giorno Bagnara", Rocco Fedele: "onorato di rappresentare il movimento sul territorio bagnarese"

Domenico Giannetta e Rocco FedeleLa conferenza stampa di presentazione della mozione sull’emergenza cinghiali svoltasi nei giorni scorsi presso il salone della Pro Loco di Bagnara Calabra è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente il Movimento politico culturale “Ogni giorno Bagnara”. Il contenitore politico che mi onoro di rappresentare sul territorio bagnarese, che nasce come radicamento territoriale del progetto “Ogni Giorno Calabria” ideato dall’onorevole Giannetta, vuole essere un momento di incontro con la cittadinanza e con tutte quelle esperienze politiche, associative e di cittadinanza attiva più in generale che, in linea con il progetto politico, intendono impegnarsi con iniziative e proposte per la nostra Bagnara. A breve, insieme a tutti coloro che hanno dato la disponibilità ad aderire alla nuova realtà politico culturale, convocheremo una riunione ad hoc per iniziare ad affrontare le criticità che il territorio presenta.

Sento il dovere di ringraziare Carmelo Tripodi per l’azione di stimolo che come rappresentante della cooperativa Terre della Costa Viola sta portando avanti relativamente alle tante problematiche che affliggono il comparto agricolo nel comprensorio della Costa Viola; la collega consigliere comunale Virna Parisi per aver dimostrato totale disponibilità a confrontarsi su un emergenza così importante come quella sui cinghiali; il Presidente della Pro Loco Bruno Ienco per la sua totale ed incondizionata disponibilità per tutte quelle iniziative che guardano al bene del nostro territorio; il Consigliere Regionale Onorevole Domenico Giannetta per il quotidiano impegno e per la sua presenza e vicinanza nei confronti della nostra città. Sono sicuro che gli obiettivi che portiamo avanti assieme all’onorevole Giannetta ci consentiranno di creare le sinergie necessarie alla costruzione di una proposta politica seria e condivisa, che scaturisce dall’ascolto delle istanze dei cittadini: unico vero faro della nostra azione di buon governo. Auguri Ogni Giorno Bagnara!

Rocco Fedele - Consigliere Comunale "Ogni Giorno Bagnara"