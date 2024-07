E' crisi idrica a Bagnara. Il Comune cerca soluzioni

Adone Pistolesi La Giunta comunale ha dato indirizzo al responsabile dell'unità operativa 5 "Lavori pubblici e manutenzione" di procedere alla richiesta di due mutui alla Cassa Depositi e Prestiti, relativi al finanziamento per i lavori di realizzazione di nuove opere di captazione di acqua.

L'importo complessivo è di 264mila 800 euro. In base alle stime dell'ufficio tecnico il costo complessivo è stato quantificato in 115mila euro per la realizzazione della condotta idrica con l'installazione dell'elettropompa nel pozzo comunale, in località Sfalassà, con innesco all'impianto Sorical, e di 149mila 800 euro per la realizzazione del pozzo idrico in località Pellegrina. <<Trattandosi - si legge nella delibera - di interventi inferiori a 150mila euro, non comportano la variazione del programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026>>.

Nei giorni scorsi il sindaco Adone Pistolesi ha invitato la cittadinanza a utilizzare con parsimonia l'acqua, a causa del perdurare della siccità. <<Stiamo lavorando silenziosamente - ha detto il primo cittadino - e senza sosta con gli strumenti e le risorse umane che si hanno. Immaginate se non si fosse quotidianamente fatto quanto è documentato da atti e documenti e con foto e video che lo attestano nel riparare perdite idriche in ogni angolo del paese sostituendo pompe di sollevamento e tratti di rete cercando di aumentare le portate in litri/secondo. A breve speriamo che quanto è già in itinere all'avvio e al completamento possa dimostrare che, anzichè restare comodamente inermi al subetro Sorical e all'arrivo dei finaziamenti ottenuti, c'è chi ha lavorato quotidianamente con senso di responsabilità: Pellegrina, Marinella, Sfalassà (centro e rioni). Nei momenti difficili, e questo lo è, noi pensiamo responsabilmente a fare il possibile e a non scavare la "fossa">>. (t.f.)