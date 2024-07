Nota stampa di Cosma Ferrarini consigliere comunale per il gruppo Progetto Rosarno bene comune

Cosma FerrariniRiceviamo comunicato stampa del Consigliere Comunale di minoranza: Cosma Ferrarini e di seguito pubblichiamo.

Così scrive:

Al Signor Sindaco di Rosarno

Premesso che da molti mesi il pulmino attrezzato ed adibito al trasporto dei soggetti diversamente abili è fermo ricoverato presso un auto officina della città dopo aver subito un guasto. Il mezzo in questione ha assolto fino a qualche mese fa un compito delicato ed importantissimo, grazie all' impegno dell'associazione (Portatori di Gioia) che si è assunta l'onore della gestione del mezzo andando a prendere presso le proprie abitazioni i soggetti affetti da gravi disabilità e portandoli ed assistendoli nelle funzioni religiose , nelle uscite settimanali presso il centro Presenza di Barritteri di Seminara specializzato in attività per disabili, ed inoltre altre uscite ogni mese. Praticamente grazie al lavoro di questa associazione queste persone hanno avuto modo di socializzare di vivere il contatto umano con tante altre persone oltre le proprie famiglie,da quando il mezzo si è rotto non escono più di casa vivono una condizione triste e deprimente paradossalmente potremmo definirla come se fossero agli arresti domiciliari. Voglio ricordare che il Comune è ente erogatore di servizi nei confronti dei propri cittadini quando demanda ad altri l'erogazione di questi servizi come in questo caso all'associazione Portatori di Gioia ha il dovere di supportarlain tutti i modi per permettere il raggiungimento degli obbiettivi.Pertanto Con la presente il sottoscritto Cosma Ferrarini consigliere comunale rappresentante del gruppo progetto Rosarno bene comunechiede di sapere con la massima urgenza quali siano le iniziative che l'ente Comune ritiene di dover attuare per risolvere il problema posto e riattivare un servizio così importante.Confido che il comune con l'urgenza che la situazione richiede si farà carico e risolverà il problema. Se ciò non fosse possibile per un motivo qualsiasi lo si dica chiaramente senza perdere ulteriormente tempo vuol dire che ci assumeremo Noi l' onere di riparare il mezzo e fare ritornare il sorriso e la socialità ai nostri fratelli più deboli. Attendo risposta urgente.

Cosma Ferrarini consigliere comunale per il gruppo Progetto Rosarno bene comune

