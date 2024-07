Cara Villa nemmeno Red Bull ti mette le ali: nota stampa del consigliere di minoranza Filippo Lucisano

Filippo Lucisano Amarezza profonda amarezza, non solo da consigliere comunale ma soprattutto da cittadino è ciò che provo per questa immensa occasione buttata al vento. In città uno stunt-man di nome Jaan roose tenterà qualcosa di epico, di meraviglioso, ovvero l’attraversamento dello stretto di Messina su un cavo sospeso tra i due piloni tentando di stabilire un Guinness world record.Un impresa targata Red Bull che fa capire la portata e l’importanza che questa giornata avrà a livello planetario.

Un’amministrazione totalmente assente ed impreparata che non ha saputo cogliere l’importanza che tale evento avrebbe potuto avere sul nostro territorio come la promozione del nostro food, dei nostri prodotti tipici, dei nostri paesaggi ed inoltre l’indotto che questa giornata avrebbe portato in città, alberghi ristoranti lidi e tutte le attività presenti. Per un amministrazione che lega il suo sviluppo al turismo è un dovere promuovere eventi del genere, inoltre avendo la fortuna che altri comuni non hanno ovvero avere la possibilità di ospitare uno spettacolo del genere totalmente a costo zero. Invece? il nulla, nessuna visione o forse non quella che si vuole per questa città. Non è stato nemmeno previsto un punto messo in sicurezza per permettere ai cittadini di vedere questo fantastico tentativo ,mi chiedo ma di cosa stiamo parlando?