La Bagnara che VogliAmo: "Ceramida e Pellegrina senz'acqua e senza assessore"

Siamo al di là di ogni possibile previsione. Uno sprofondare continuo e senza fine. Danni su danni a carico della collettività. A farne le spese, in questo caso, sono gli abitanti delle frazioni di Ceramida e Pellegrina. Si legga come fatto storico: le predette frazioni avranno l’acqua frazionata.

E’ questo quello che si legge nell’avviso del Comune.

Se vogliamo una comunicazione che risulta essere poco comprensibile e che ancora una volta scarica le proprie responsabilità asserendo che il problema è di tutta la provincia reggina. Si consolida sempre di più il modo di agire di questa amministrazione che, per mascherare le proprie negligenze, si prodiga nel trovare scuse a destra e manca, spesso anche le più improponibili. La nota, non presente sull’albo pretorio ma sulla pagina social del Comune, riporta che la “crisi idrica è dovuta agli effetti della siccità e all’uso improprio della risorsa idrica”, dando per scontato che la distribuzione dell’acqua nella rete comunale sia gestita correttamente. Il dubbio nasce spontaneo visto, anche, i recenti ed ingenti stanziamenti di natura economica per tentare di risolvere il problema ad oggi non hanno portato i dovuti risultati su tutto il territorio. Le frazioni di Ceramida e Pellegrina risultano essere penalizzate pesantemente in questo contesto ed il razionamento prospettato non sembra essere la migliore delle soluzioni. Sembra quasi un tentativo di chi non conosce la realtà piuttosto che un pensiero acuto.

In tutto questo risulta palese che le “dimissioni-defenestramento” dell’Arch. Nancy Demetrio abbiano lasciato un vuoto che non risulta ad oggi essere autorevolmente colmato. In definitiva, sembra che le Frazioni siano abbandonate al loro destino. E per di più, da mesi, senza un proprio rappresentante in Giunta. Cosa mai successa fino ad ora.