Emergenza cinghiali, martedì 9 luglio conferenza stampa a Bagnara Calabra

Si terrà martedì 9 luglio alle ore 18.30 presso il salone della Pro Loco di Bagnara Calabra una conferenza stampa per presentare la mozione consiliare sull'emergenza cinghiali nella cittadina della Costa Viola, e per rendere note le iniziative regionali atte al contenimento degli ungulati. La mozione, presentata dal consigliere comunale Rocco Fedele e sostenuta da Virginia Parisi, punta a stimolare gli Enti preposti alla risoluzione di un problema che sta causando enormi danni all'area collinare della cittadina della Costa Viola. Il consigliere regionale Domenico Giannetta invece illustrerà le misure regionali atte al contenimento degli ungulati. L'iniziativa promossa dal neonato movimento politico culturale "Ogni Giorno Bagnara" è stata accolta positivamente dalla Cooperativa Agricola "Terre della Costa Viola" che per prima, nei mesi scorsi, aveva sollevato in un'assemblea pubblica il problema legato alla presenza dei cinghiali in un'area vocata alla coltivazione dello zibibbo e di altre colture di pregio. .