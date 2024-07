BAGNARA CALABRA Interventi di pulizia e sicurezza sulla strada provinciale per Solano

lavori di pulizia sp19 Messa in sicurezza della SP 19 che collega con Solano Inferiore. Lo scorso 24 maggio il sindaco Adone Pistolesi insieme all'assessore Angela Randazzo si sono recati presso gli uffici della Città Metropolitana, settore 11, dal dirigente Lorenzo Benestare per rappresentare le tante criticità presenti sulla strada in questione.

<<L'impegno preso - ha riferito l'assessore Randazzo - sta trovando la sua realizzazione concreta. L'intervento già in corso prevede l'esecuzione della pulizia delle cunette, la riattivazione delle opere idrauliche, il disgaggio del materiale>>. L'importo finanziato è di 134.000,00 con fondi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'interno del programma che comprende la messa in sicurezza di altre strade provinciali. Inoltre è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento adiacente il plesso scolastico della frazione di Solano Inferiore danneggiato da eventi calamitosi. L'importo contrattuale ammonta a 256.012, 34 euro. A breve i lavori saranno consegnati e si prevede l'ultimazione nei successivi 194 giorni.

Il Comune ha altresì pubblicato l'avviso pubblico per l'adozione - a titolo gratuito - di aree verdi cittadine delle quali prendersi cura in maniera costante per tutta la durata dell'affidamento. La scadenza è stata fissata al prossimo 2 luglio. Potranno presentare la relativa richiesta: società, associazioni per la promozione dello sviluppo sostenibile, enti di promozione per l'ambiente/sport/ turismo, comitati di quartiere, singole imprese, o ditte individuali che non abbiano già affidate altre aree o strutture comunque comunque di proprietà del Comune di Bagnara Calabra. I siti disponibili da adottare sono: il belvedere, la Villa comunale, piazza Amendola, l'area sottostante il ponte Caravilla, viale Rimembranze nei pressi dell'area verde del monumento dedicato a Mia Martini. (t.f.)