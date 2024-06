Ue: Occhiuto, proroga decontribuzione Sud ottima notizia, bene Fitto

Roberto Occhiuto “La proroga decisa dall’Unione europea della decontribuzione Sud è un’ottima notizia che mette le aziende della Calabria e dell’intero Mezzogiorno nelle condizioni di avere più opportunità e di lavorare con maggiore serenità. Si tratta di uno straordinario risultato ottenuto dal ministro per gli Affari Ue, il Sud, la Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, frutto di un delicato e prezioso lavoro a stretto contatto con la Commissione europea.

Un obiettivo raggiunto, per nulla scontato, e che, dunque, è necessario valorizzare, perché fino al 31 dicembre le imprese del Mezzogiorno potranno contare sull'esonero contributivo pari al 30%, un sostegno reale per alimentare e dare vigore all'economia del Sud. Il prossimo traguardo sarà quello di rendere questa misura più strutturata per attrarre sempre più investimenti”.



Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.