Nota stampa di "Bagnara Bene Comune", "la precedente amministrazione ha gestito problemi che avrebbero messo alla prova chiunque"

La precedente amministrazione può e deve essere ricordata per aver dovuto gestire una serie di problemi che avrebbero messo a dura prova chiunque. Giusto per schiarire le idee offuscate degli attuali amministratori vorremmo riportare alcune verità da loro sapientemente tenute nascoste.

La questione rifiuti è stata una tragedia immane per il nostro paese. Il contesto era tutt' altro che favorevole, con la discarica di Sambatello un giorno si e l’altro pure con conferimenti limitati, se andava bene, o addirittura chiusa per giorni interi. Ci trovavamo, dunque, in piena crisi locale, ma ancora di più lo era a livello regionale. Occorre fare menzione, come dato incontrovertibile, che la precedente amministrazione ha ereditato, dalla gestione commissariale, un capitolato d'appalto di poco superiore alle 700 mila euro, che si è dimostrato non adeguato alla nostra cittadina.

Un servizio che non poteva funzionare e che è stato oggetto dell'applicazione delle penali per inadempimento, più volte comminate alla ditta esecutrice del capitolato. Non era fattibile, altresì, una rescissione per inadempimento contrattuale poiché nessun altra ditta ( ne sono state contattate almeno un paio) avrebbe svolto il servizio come da capitolato a quelle cifre realmente irrisorie.

Insomma, per procedere alla risoluzione bisognava avere un piano “B” con una nuova ditta che sarebbe dovuta subentrare nell'espletamento del servizio. Nel mentre l'attuale Sindaco soffiava sul fuoco della protesta sapendo delle difficoltà in cui si versava. In tutta franchezza, e senza dubbio alcuno, possiamo affermare che il senso delle istituzioni non è gli mai appartenuto.

Questa dote, d'altronde, se non la si possiede, non può essere comperata in un qualsiasi supermercato. A memoria, mai una proposta concreta sui rifiuti se non schiamazzi da propaganda elettorale, corredati da foto e video. L' allora capo dell' opposizione si è parecchio divertito a “sparare sulla croce rossa”, fino a quando l' amministrazione Frosina, dopo aver posto in essere quanto necessario per non esporre l'Ente verso un possibile contenzioso con Locrideambiente, nel febbraio 2022 approvo’ un nuovo capitolato speciale d'appalto sui rifiuti con una spesa di oltre 1 milione e 200 mila euro. Capitolato da cui scaturisce l' attuale servizio di raccolta dei rifiuti di cui oggi gli attuali amministratori, senza rossore, se ne stanno prendendo i meriti.

E se si trovano ad affrontare dei problemi, si fa per dire eh, evocano in puro stile vittimistico spettri e trame ordite in stile carbonaro, con tanto di interventi a braccio armato della ndrangheta. Ce lo vedete lo ndranghetista di turno che appicca fuoco per bruciare tutto il paese per intimidire qualcuno o chissà cosa? O magari che lasci l'intero paese a secco di acqua nelle case? Oppure, non sarà mica che come nuovo business lo pseudo mafioso si sia inventato un nuovo carburante per auto? L' incendio dell’ auto di servizio dei vigili urbani fa il paio con i colpi di fucile esplosi contro il comando dei Vigili, fatto avvenuto nel 2019. E dunque?

Cortesemente, fatela finita con queste scenette commendevoli. Trovate una rotta più decisa che dia certezze al paese: evitate il barcamenarsi. Ad ogni atto deliberato state rasentando il ridicolo. State gestendo il paese da due anni e passeranno alla memoria come i peggiori di sempre nonostante stiate gestendo l' ordinaria amministrazione. Ne rimangono altri tre, ahi noi, per completare la consiliatura, e peggio di così non potrete fare. Forse. E tirando in ballo la memoria storica, ci si ricorderà della campagna populista sulle indennità di carica che percepivano i loro predecessori: due terzi in meno di quelli attuali. La vostra inadeguatezza e/o incapacità la si evince giorno per giorno ed il peggio sembra non avere fine.

Da Bagnara Bene Comune riceviasmo e pubblichiamo