La Bagnara che VogliAmo: "Con il Consiglio comunale di giovedì scorso muore definitivamente la politica

E cosa ancora più sconcertante, l'assessore al ramo, dal fare esilarante e con un comportamento da tribunale dell'inquisizione, rivolgeva delle domande allo stesso funzionario come per additare ARRICAL quale responsabile del perché oggi si paghi una tariffa spropositata. Cosa completamente falsa. Ci saremmo aspettati, inoltre, che qualcuno della Giunta o della maggioranza, posto che l’assessore per l’ennesima volta ha glissato, ci spiegasse il perché si continui a pagare la TARI in maniera salatissima, tariffa tra le più alte in Italia. E senza scomodare gli uffici, che qualcuno dicesse ai cittadini, a fronte di un esborso per le casse comunali, piuttosto importante, come mai non c’è ombra dei “servizi aggiuntivi” oltre al ritiro giornaliero dei rifiuti, previsti dal capitolato.

Una per tutte, alla minoranza non spetta altro che il dovere della verifica degli atti amministrativi. Ed in virtù di tale funzione non può che chiederne conto, politicamente, a chi governa. Per cui, delle risposte “ tecniche” degli uffici non sappiamo che farcene. Quello che per noi rileva è la volontà politica della maggioranza e su quella noi traiamo le dovute considerazioni. Diversamente i consigli comunali risultano essere sviliti in ogni sua declinazione al limite dell'agibilità democratica. E come se non bastasse, alla fine, la buttano in caciara per non evidenziare le proprie incapacità, oramai risapute da tutti i cittadini.