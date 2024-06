Intimidazione al capogruppo della minoranza di Fiumara, solidarietà da parte del Sindaco e dell'amministrazione comunale

Michele FilocamoFerma condanna contro ogni violenza come l'attentato che ha colpito il capogruppo di minoranza Vincenzo Pensabene.

A lui va la nostra vicinanza e solidarietà contro il gesto intimidatorio che ha visto la sua autovettura avvolta dalle fiamme. Siamo certi che le autorità giudiziarie faranno il proprio dovere e se l'atto dovesse essere confermato dagli inquirenti come intimidatorio non possiamo non manifestare la nostra contrarietà. A breve, comunque, convocheremo un consiglio comunale con un apposito punto all'ordine del giorno.

Il Sindaco Michele Filocamo