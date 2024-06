A proposito di autonomia differenziata

autonomia differenziataNella notte di mercoledì 19 giugno la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge 615 (Calderoli) sull’autonomia differenziata. Il provvedimento andrebbe a modificare l’articolo 116, terzo comma del titolo V, parte seconda della costituzione, consentendo alle regioni a statuto ordinario (15) di acquisire competenze su ventitré materie prerogativa dello stato.

Le quattordici materie che suscitano perplessità sono quelle che richiedono la garanzia dei cosiddetti LEP (livelli essenziali prestazioni) e riguardano istruzione, ambiente, trasporti ed energia, sanità…, materieche lo stato deve garantire in modo uniforme in tutto il paese nel pieno rispetto dei diritti sociali e civili dei cittadini, assicurando standard da cui è impossibile scendere. In sintesi questo provvedimento consentirà alle regioni più ricche di trattenere maggiore gettito fiscale, utile ad oggi redistribuito dallo stato centrale alle regioni più povere e con pochi servizi. Chiaramente il divario già esistente tra nord e sud, se la misura che sarà sottoposta a referendumpasserà, sarà amplificato ulteriormente, avremo regioni con sanità, istruzione … di serie A e regioni con sanità, istruzione … di serie Z. Dal punto di vista politico assistiamo ad una vittoria della Lega che ha voluto con grande determinazione questo provvedimento, imposto agli altri partiti di centrodestra cheprobabilmente non erano troppo convinti di questo testo, ma per ragioni di coalizione hanno desistito.

Imbarazzanti sono le dichiarazioni di alcuni parlamentari forzisti calabresi, che si sono giustificati non presentandosi in aula e quindi non votando il decreto Calderoli.A mio parere avrebbero dovuto difendere la propria gente votando contro e non girandogli le spalle,in questo caso non si può stare nel mezzo, o si sta da una parte o dall’altra. Per quanto riguarda il centrosinistra che si è schierato contro, bisogna ricordare che quando ha governato aveva già modificato il titolo V e il governatore della regione Emilia Romagna, quando l’attuale segretario del Partito Democratico era assessore nella sua giunta, aveva proposto qualcosa di molto simile. Al netto delle contraddizioni, che dire, meglio tardi che mai, nella speranza che siano realmente convinti e non lo facciano solo per andare contro l’attuale esecutivo.

Le riforme messe in atto negli ultimi vent’anni, trasversalmente hanno messo in discussione la centralità del cittadino ed anche quella del premierato proposta da Fratelli d’Italia va in quella direzione. Infatti sarebbe importante che i cittadini votassero direttamente non il premier, ma i propri rappresentanti in parlamento, che vengono nominati dai segretari di partito, questo porterebbe gli stessi a dare conto ai propri elettori e non ai propri “capi partito”, così da evitare quelle scene grottesche dei deputati calabresi di Forza Italia che non sono andati a votare per non scontentare chi ha il potere di nominarli alle prossime elezioni.

Purtroppo i parlamentari eletti nei nostri territori non sono mai stati in grado di produrre politiche efficaci.Esempio lampante la costruzione della pedemontana veneta (costo 2,2 miliardi) che raggiunge ogni piccolo paese nel silenzio generale ed il flop del ponte sullo stretto (costo 2,3 miliardi) che nel baccano collettivo non si farà.Pensare che con quei soldi avremmo potuto costruire strade, linee ferroviarie e mettere in sicurezza una terra segnata da un drammatico dissesto idrogeologico.

In questo scenario surreale, due sono le possibilità che abbiamo noi cittadini, affidarci ai partiti tradizionali accettando tutte lecontraddizioni al loro internooppure organizzarci con nuovi movimenti e partiti, senza inutili estremismi e negazionismi, ma con competenza e capacità, magari come fece nel lontano 1989 la Lega Nord che si costituì a difesa dei propri territori.

Bagnara Calabra, 22 Giugno 2024 Francesco Rottura