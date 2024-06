La federazione reggina del PD e il circolo di Bagnara Calabra esprimono vicinanza all'assessore Paolo Gramuglia

Pd Bagnara CalabraLa federazione metropolitana di Reggio Calabria e il circolo di Bagnara Calabra del Partito Democratico, esprimono la propria vicinanza all'assessore Paolo Gramuglia, membro dell'assemblea nazionale del Partito Democratico, per le minacce ricevute da un esponente dell'opposizione nel corso di una sospensione dei lavori dell'ultimo consiglio comunale.

Probabilmente, quando si è a corto di argomenti, l'unica cosa che si riesce a fare è passare alle minacce. Riteniamo che questi atteggiamenti non appartengano alla tradizione politica di Bagnara e vadano bloccati sul nascere. Invitiamo l'assessore Gramuglia a continuare nel suo lavoro: avrà al suo fianco a sostenerlo tutto il Partito Democratico ad ogni livello. La politica deve essere uno strumento per il bene comune e la coesione sociale. Atti di violenza e intimidazione non hanno spazio in un sistema democratico e devono essere condannati ed emarginati, chi si gira dall'altra parte ha le stesse responsabilità di chi questi atti li compie.

Il segretario provinciale avv. Antonio Morabito

Il circolo cittadino di Bagnara Calabra