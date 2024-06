BAGNARA CALABRA Virginia Parisi (FI): "sterile e livorosa l'idea amministrativa della maggioranza"

Virginia Parisi Ormai è risaputo che ogni appuntamento in sede di Consiglio comunale si trasforma in una esibizione a dir poco sgradevole, di accuse, insulti, dietrologia ispirate da rancori personali e con l'intento della paralisi informativa.

Del resto un Consiglio convocato solo 36 ore prima, senza consentire ai consiglieri di minoranza di conoscere per tempo l'ordine del giorno e quindi senza poter approfondire le argomentazioni da discutere palesa l'intento di proclamare in modo sterile e livoroso l'idea amministrativa della maggioranza, semprechè la maggioranza ce l'abbia un'idea. Si doveva parlare di Tari, abbiamo assistito invece ad uno squallido show fatto di insulti e deliri. Sono un neofita della politica, mi aspettavo quindi il confronto, il dialogo, la collaborazione, il rispetto per le idee e le posizioni altrui, quali veri valori della democrazia. Scrivo queste righe con profonda amarezza.

Così Virginia Parisi, Coordinatrice Forza Italia Bagnara e Consigliere comunale