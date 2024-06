BAGNARA CALABRA E' scontro il Consiglio comunale sulla Tari. Gramuglia abbandona l'aula

cons com bag Seduta consiliare accesa, con l'assessore Gramuglia che lascia l'aula. Il tutto è avvenuto nel corso del civico consesso, durante una breve ma intensa seduta. Mario Romeo capogruppo de "La Bagnara che VogliAmo" nel suo intervento ha chiesto il motivo della convocazione urgente. A seguire il consigliere Rocco Fedele ha letto una dichiarazione confermando la sua uscita dal gruppo di maggiornaza asserendo che il "modus operandi" dell'Amministrazione comunale non gli apartiene. Fedele ha scelto di non confluire nel gruppo di minoranza ma di rimanere indipendente.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, inerente l'aggornamento del piano economico finanziario 2022-2025 per gli anni 2024-2025 e in merito all'approvazione della Tari anno 2024-2026 ha relazionato il tecnico comunale Campisi. Immediato l'intervento del consigliere Romeo che ha criticato che la proposta sia stata fatta dal funzionario del servizio. Romeo si è poi soffermato sulla tariffa Tari. A seguire sono intervenuti prima il sindaco Pistolesi criticando l'operato dell'ex vicesindaco Romeo nel corso dela passata amministrazione Frosina e poi il consigliere Paolo Gramuglia che che a seguito di un'attenta riflessione ha detto <<siamo nelle condizioni di non aumentare la Tari>>. La critica del consigliere Romeo ha acceso gli animi e il presidente del Consiglio comunale Stefano Cosentino è stato costretto, a causa dei toni accesi, a sospendere la seduta. Al rientro l'assessore Gramuglia ha abandonato l'aula perchè non si è sentito tutelato. La seduta è continuata con la discussione dell'ultimo punto all'ordine del giorno. E' stato il primo cittadino a relazionare sulla variazione del programma triennale e dell'elenco delle opere pubbliche 2024-2026. Pistolesi ha elencato le vie dove verranno eseguiti i lavori di messa in sicurezza, citando anche la zona Dora. (t.f.)