Riaperta la strada Scilla - Melia, Francesco Catalano: "risultato raggiunto grazie ad impegno comune"

Francesco CatalanoRiaperta oggi la strada Scilla - Melia. Diversi gli interventi politici informali del sottoscritto uniti a quelli formali del comune di Scilla e del comune di San Roberto e dei rispettivi uffici tecnici che hanno portato a questo risultato.

Da non dimenticare le continue sollecitazioni dei residenti e di altri cittadini sensibili alla vicenda. Melia ritornerà ad essere collegata a Scilla dopo anni di disagi logistici non indifferenti. Ci auguriamo che con la riapertura della strada si colma il divario negativo che ha allontanato i nostri cittadini di Melia dal proprio comune e si alleviano i disservizi maturati in questo arco temporale. La riapertura rappresenta un esempio virtuoso di ottenimento di risultati a fronte di un impegno comune tra istituzioni, cittadini e associazioni. Fare rete significa ottenere risultati difficilmente raggiungibili singolarmente nell'interesse comune. Un sincero ringraziamento alle istituzioni comunali e alla Città Metropolitana con particolare ringraziamento al vicesindaco Versace per la vicinanza dimostrata.

Dott. Francesco Catalano