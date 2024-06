La Bagnara che VogliAmo: "L'amministrazione Pistolesi esige il rispetto delle proprie ordinanze, ma non rispetta quelle degli altri Enti"

spiaggia - bagnara sui lavori di livellamento e di pulizia della spiaggia libera stagione estiva 2024. L'interrogazione è stata inviata per cnoscenza alla Prefettura di Reggio Calabria. Il gruppo consiliare "La Bagnara che VogliAmo" interroga il Sindaco Adone Pistlesi e il Presidente del Consiglio comunaleL'interrogazione è stata inviata per cnoscenza alla Prefettura di Reggio Calabria.

Di seguito il testo completo dell'interrogazione

CONSIDERATO ● che in questi giorni sono stati pubblicati decine di articoli di stampa regionali che evidenziano come le spiagge calabresi siano quotidianamente “stuprate” dalle ruspe per la pulizia degli arenili e per lo spianamento e lo sbancamento di km quadrati di spiagge per l’allestimento degli stabilimenti balneari; ● che Bagnara non è da meno, atteso che da circa venti giorni anche le spiagge della nostra cittadina sono imperversate da mezzi meccanici per le attività preparatorie alla stagione estiva appena iniziata; ● che il nostro arenile è interessato dalla presenza di mezzi meccanici nella spiaggia libera, al servizio anche dello stesso comune, per la pulizia e la sistemazione della spiaggia, in sfregio a tutte le regole e le raccomandazioni che emanate dall’ente Regione, ne vieta l’utilizzo; ● che comunque le attività messe in campo dai privati per lo spianamento delle aree dedicate agli stabilimenti balneari non sono interessate da questa interrogazione poiché il divieto di utilizzo di mezzi meccanici per lo spianamento, è circoscritto alle sole aree censite per tutelare specie protette come “Caretta Caretta” che nidificano lungo alcune delle nostre coste e Bagnara non rientra in questa fattispecie, e pertanto la presente interessa le sole attività di pulizia dell’arenile poste in essere dall’Amministrazione Comunale;

DATO ATTO ● che con determina n. 45 del Responsabile della UOC4 in data 22/04/2024 ad oggetto: “Livellamento e pulizia spiaggia libera stagione estiva 2024”, il predetto funzionario si determinava nell’espletamento dei lavori oggetto dell’atto de quo;

TENUTO CONTO CHE: ● con Delibera delle Giunta Regionale della Calabria n. 277/2023, e per ultimo con decreto n. 6404 del 13/05/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della stessa Regione Calabria ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA E L’USO SOSTENIBILE DELLE AREE MARINO-COSTIERE CALABRESI PER LA STAGIONE BALNEARE 2024, è stato previsto l’obbligo della pulizia manuale di quelle spiagge che ricadono nella Rete “Natura 2000” e che interessano le Amministrazioni comunali nella attività di vigilanza per il rispetto delle regole emanate dalla Regione Calabria; ● Bagnara, come noto, ricade nel percorso della Rete Natura 2000 identificata quale “area della Costa Viola” (codice identificato dell’area IT9350300), che comprende tutti i comuni costieri da Bagnara Calabra a Villa San Giovanni, oltre quelli aspromontani fino a Santo Stefano in Aspromonte, e peraltro il territorio comunale ricade all’interno della Zona Speciale di Conservazione ai sensi ai sensi dell’art. 3 della legge 357/97, delle DGR n. 78 del 17/3/2016, n. 227 del 27/5/2017 e n. 73 del 9/3/2018 della Regione Calabria con cui sono state designate le ZSC ed i SIC presenti nel territorio regionale, successivamente sancite con D.M. del 12/4/2016, e successivi D.M. del 27/06/2017 e D.M. del 10/04/2018; ● il Comune di Bagnara Calabra ha partecipato all’avviso pubblico ad oggetto “Avviso pubblico per l’erogazione di un contributo ai Comuni costieri a parziale finanziamento delle spese per la pulizia delle spiagge libere – stagione balneare 2024, emanato dall’ente regionale in esecuzione della delibera di G.R. n. 277/2023, del citato decreto dirigenziale n. 6404 del 13/05/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente e della L.R. 23 dicembre 2022, n. 55, la quale dispone la concessione di contributi ai Comuni costieri a parziale finanziamento delle spese sostenute per la pulizia delle spiagge libere, al fine di migliorare le condizioni di igiene, decoro e fruibilità delle medesime; ● con decreto dirigenziale del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria, ad oggetto: “LEGGE REGIONALE 22 SETTEMBRE 1998, N. 10 COME MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2022, N. 55. RIPARTIZIONE CONTRIBUTO AI COMUNI COSTIERI PER LA PULIZIA DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE PER LA STAGIONE 2024. IMPEGNO DI SPESA PERFETTO DA PRENOTAZIONE” è stata approvata la ripartizione dei contribuiti a favore dei comuni costieri a parziale finanziamento delle spese sostenute per la pulizia delle spiagge libere, al fine di migliorare le condizioni di igiene, decoro e fruibilità delle medesime, ed il comune di Bagnara Calabra, previa partecipazione all’avviso, risulta essere beneficiario di un contributo di Euro 1.000,00 per l’attività de qua; ● l’avviso di cui beneficia il comune di Bagnara è stato emanato ai sensi della delibera di G.R. n. 277/2023, del decreto dirigenziale n. 6404 del 13/05/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente e della L.R. 23 dicembre 2022, n. 55, tutte norme e provvedimenti che hanno previsto l’obbligo della pulizia manuale di quelle spiagge che ricadono nella Rete “Natura 2000” e che interessano le Amministrazioni Comunali nella attività di vigilanza per l’applicazione delle regole.

ACCERTATO ● che la ditta incaricata di espletare il servizio di pulizia della spiaggia ha e continua ad utilizzare ruspe e mezzi meccanici. ● che il comune, cui è demandato il compito di vigilare sul divieto di utilizzo in spiaggia di mezzi meccanici, ha affidato il servizio prevedendo nel capitolato e nel contratto di affidamento per la pulizia dell’arenile, proprio l’utilizzo di questi mezzi; ● che sono previste sanzioni pesanti che andrebbero applicate in virtù delle regole imposte da Regione Calabria (da 1500 euro a 15000 euro), sanzioni che già hanno fatto “vittime in tutte le province calabresi” con maggiore intensità proprio sul litorale reggino a danno di quegli enti pubblici che hanno utilizzato le ruspe per pulire e lisciare l’arenile, nella speranza di attrarre un flusso maggiore di turisti; ● che nella pagina facebook del gruppo consiliare che esprime la giunta comunale, sono state postate con grande soddisfazione le foto dell’arenile completamento ripulito e ben spianato incuranti o non rendendosi conto del fatto, che a lavori ultimati, le stesse spiagge sono state modificate ed è aumentato così il rischio di erosione.

In base all'articolo 51 capo VI del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, con la presente Interrogazione.

Si CHIEDE al Sindaco di voler dare con la massima urgenza una risposta scritta in cui siano esplicitate: 1. quali misure sono state intraprese, nell’affidamento del servizio di pulizia della spiaggia, a tutela dell’area marina del territorio comunale, considerato che risultano essere state disattese tutte le regole imposte dalla delibera di G.R. n. 277/2023 e dal decreto dirigenziale n. 6404 del 13/05/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente in materia di pulizia manuale degli arenili; 2. se l’amministrazione comunale fosse o meno a conoscenza, nel partecipare all’avviso pubblico regionale di cui risulta essere beneficiario il comune di Bagnara Calabra, che il servizio di pulizia delle spiagge si sarebbe dovuto espletare in modalità manuale e non con l’ausilio di ruspe e mezzi meccanici per come indicato nel decreto dirigenziale n. 6404 del 13/05/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, che ha programmato il bando;

3. se, a prescindere dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia, sia stato fatto uno studio preventivo da parte degli uffici competenti, prima dell’affidamento del servizio di pulizia, circa le corrette modalità di erogazione dello stesso (con l’impiego di quali mezzi e metodi idonei), nella consapevolezza che l’attività di pulizia dell’arenile, se gestita male con ruspe, mezzi inadatti e pesanti, continuerà a distruggere l’ambiente favorendo l’erosione costiera; 4. quali misure intende intraprendere per il mantenimento della pulizia dell’arenile nel corso della stagione balneare 2024.