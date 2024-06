"La Bagnara che VogliAmo": "niente acqua nelle case e tanta fogna in mare"

Di acqua in abbondanza la si registra, invece, dagli sversamenti fognari facilmente riscontrabili dal lungomare, oramai abbandonato a se stesso, nonostante l'amministrazione precedente ne avesse iniziato i lavori di messa in sicurezza e che oggi, dopo due anni di giunta Pistolesi, tutto è vergognosamente e tristemente fermo. Altra vergogna non più sostenibile sta nell’ incapacità di spendere gli oltre 40 milioni di euro in opere pubbliche iscritte a bilancio nella passata consiliatura. Un'eredità che sembra essere un fardello più che una risorsa per gli attuali amministratori, attanagliati da un profondo senso di inadeguatezza a ricoprire il proprio ruolo. Per converso, le laute indennità tendono a limitare questo complesso e a tenere sù il morale. Come diceva il grande Eduardo De Filippo: "'Adda passà 'a nuttata".

Nota stampa "La Bagnara che VogliAmo"