ROSARNO Voto unanime in Consiglio comunale per dare la sfiducia al Disegno di Legge sull’autonomia diferenziata

Cons Com Rosarno210° annuale, premiati i Carabinieri, per la loro abnegazione, per la loro dedizione, il senso del dovere, il coraggio dimostrato nelle loro azioni

“Stamattina ho assistito ad una grandiosa cerimonia, in cui ho avuto la graditissima sorpresa di vedere premiati i nostri Carabinieri, per la loro abnegazione, per la loro dedizione, il senso del dovere, il coraggio dimostrato nelle loro azioni” ha aperto così il sindaco di Rosarno l’ultima adunanza del Consiglio Comunale, stavolta tenutasi nei locali della Scuola Primaria E. Marvasi presso Piazza Duomo.

La data del Consesso civico ha coinciso con la ricorrenza del 210° annuale dei Carabinieri e, pertanto, il Primo Cittadino ha voluto personalmente e a titolo di tutta la cittadinanza complimentarsi con tutti quegli uomini e quelle donne che operano sul territorio di Rosarno a tutela del cittadino e a difesa della legalità. Cutrì ha, persino, ritenuto opportuno e giusto citarli uno ad uno, senza dimenticare nessuno. Si è entrati nel vivo della discussione con i punti all’ordine del giorno immediatamente dopo; a dare il via è stato l’intervento del consigliere Michele Brilli, che ha delineato le storiche, sudate e difficili tappe verso l’Unità di Italia, evidenziando che la politica ad un’autonomia differenziata del nostro Stato sarà solo un ulteriore delitto per una tanto agognata uguaglianza tra Nord e Sud del Paese. A proseguire sul tema “autonomia differenziata e LEP (livelli essenziali delle prestazioni)” sono stati Filippo Italiano, capo gruppo di “Rosarno prima di tutto” e Cosma Ferrarini, capo gruppo“Rosarno bene comune”, con la conclusione e la ferma espressione “Rosarno dice no all’autonomia differenziata” del consigliere Giuseppe Antonio La Torre.

Unanime la votazione per dare sfiducia al Disegno di Legge sull’autonomia, già, peraltro, approvato in Senato. Concordi tutti fin qua. Ma quando si tratta di discutere ed approvare il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2023, allora il clima cambia e i toni assumono le sfumature che vanno dall’ironia dello stesso Sindaco, che rimprovera l’informazione mediatica e social sull’allarme scioglimento Amministrazione Comunale, alla totale durezza nell’astensione della minoranza di Consiglio. Tutta la cittadinanza, dopo la diffusione del pericolo di scioglimento del Gruppo Comunale e del possibile insediamento di un nuovo Commissario, si era non semplicemente preoccupata, ma letteralmente allarmata e angosciata. La spinta alla presenza partecipativa era arrivata da una nota missiva del Prefetto di Reggio Calabria, dott.ssa Vaccaro, che in oggetto scriveva: Inosservanza degli obblighi relativi all’approvazione del rendiconto di gestione 2023. Art. 227, commi 2 e 2-bis del D.L.vo 267/2000. Diffida. Il punto discusso si conclude con la coesione di gruppo di maggioranza e il silenzio astensionista dei gruppi Rosarno bene comune e Rosarno prima di tutto.

Caterina Restuccia