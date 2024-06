BAGNARA CALABRA Inaugurata con Occhiuto, Cannizzaro e Giusi Princi la sede di Forza Italia

L'evento è proseguito poi presso l'Hotel Victoria, dove l’intera cittadinanza ha potuto partecipare ad un dibattito appassionato sul tema "Calabria, porta d'Europa". Tra gli interventi, la Preside Graziella Ramondino ha discusso di istruzione, Carmelo Tripodi ha parlato di agricoltura e Antonio Lombardo ha trattato il tema della pesca. Gli illustri relatori, tra cui la coordinatrice Virginia Parisi, Mario Romeo, il Presidente Roberto Occhiuto, l’Onorevole Franvesco Cannizzaro e la Vicepresidente Princi, candidata al Parlamento Europeo, hanno condiviso visioni e proposte per il futuro. In questi due anni e mezzo abbiamo visto un cambiamento significativo nel volto della nostra terra. Nonostante le numerose problematiche, la Calabria sta diventando un modello per le altre regioni. Apriamo insieme la porta dell'Europa a Giusi Princi, a Forza Italia e alla politica del fare. Votare per Giusi Princi significa essere certi dell'utilità del proprio voto, perché è una professionista competente, determinata a portare le nostre istanze al Parlamento Europeo. Il nostro impegno per una Calabria migliore continua!

Nota Forza Italia Bagnara