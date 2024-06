Tappa in Calabria per il ministro Valditara: la soddisfazione di Gelardi

Gelardi - Valditara Ieri 31 maggio è stata una giornata di grande rilevanza per il sistema scolastico calabrese e per tutta la Calabria. Il Ministro dell'Istruzione Valditara, come aveva promesso, è tornato per l'ennesima volta nella nostra regione, e questa volta con una duplice tappa: Cosenza e Tropea.

A Cosenza si è recato in visita al Liceo Telesio -Dirigente Prof. Domenico De Luca-, dove i ragazzi lo hanno accolto con entusiasmo e hanno prodotto una serie di performance artistiche tra poesia, musica e recitazione che il Ministro ha particolarmente apprezzato. Valditara, che è stato accompagnato anche dal Coordinatore per la campagna elettorale della Lega Rossano Sasso, dal Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Giuseppe Gelardi, dalla dottoressa Antonella Iunti Direttrice dell'USR Calabria, dal Presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso e dalla Deputata Simona Loizzo, ha anche espresso ammirazione per la biblioteca "Rodotà"situata presso i locali del liceo e che costa di un patrimonio librario e documentale stimato in 80.000 volumi. Una disponibilità non certo comune per una un'istituzione scolastica. A seguire alla delegazione è stato offerto un rinfresco curato dai ragazzi della scuola alberghiera della città. La visita si è poi spostata in una delle cittadine più iconiche della Calabria, Tropea. Qui il Deputato Sasso e il Capogruppo Gelardi, alla presenza del Dirigente scolastico Prof. Nicolantonio Cutuli, hanno guidato il Ministro all'incontro con i ragazzi di diverse scuole aderenti al progetto formativo STEAM Calabria. E anche in questo contesto gli studenti hanno dato dimostrazione di grande entusiasmo e voglia di far emergere le proprie capacità e potenzialità. Voglia che non è certo passata inosservata al Ministro, il quale ha ripetutamente dichiarato "rammarico per come la Calabria troppo spesso nello storytelling nazionale passi solo come una regione problematica, mentre io ho personalmente constatato in ogni mia visita la presenza di un capitale umano non comune, con giovani motivati e pieni di voglia di fare, grinta e grande determinazione". Una giornata ricca di iniziative di valore che certamente sarà di ulteriore stimolo per i nostri ragazzi che dimostrano sempre più di meritare ogni attenzione.