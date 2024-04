BAGNARA CALABRA Si è riunito a Palazzo San Nicola il Gruppo “Insieme per la Protezione Civile”

Il gruppo Insieme per la Protezione CivileIl 5 aprile u.s., presso la sala delle adunanze del Comune di Bagnara Calabra, alla presenza del Sindaco, si è svolta la prima riunione del Gruppo “Insieme per la Protezione Civile” nato a seguito della firma del Patto di Collaborazione, sottoscritto in data 22 febbraio c.a., tra l’Amministrazione comunale e le Associazioni aderenti.

Presenti all’incontro: il Consigliere delegato alla Protezione Civile, il Consigliere delegato alle Frazioni, il Comandante della Polizia Locale e i rappresentanti delle Associazioni “Cittadinanza Attiva Pellegrina”, “L’alba di Ceramida”, “Nella mia città”, “Azione Cattolica” e “A.GE.S.S. ODV” (che formalizzerà l’adesione al Patto di Collaborazione nei prossimi giorni).

L’incontro -molto proficuo sul piano dei contenuti - ha visto le Parti impegnate ad analizzare in modo congiunto le problematicità legate al Piano di Protezione Civile attualmente vigente esaminando, in generale, gli aspetti connessi alla vulnerabilità del territorio, gli scenari di evento e di rischio e relative proposte di soluzione, i profili organizzativi del sistema comunale di protezione civile (tra cui il censimento dei cittadini con fragilità, la salvaguardia della popolazione, i sistemi di allertamento, le risorse umane, la cura e il presidio territoriale, le esercitazioni, la formazione e l’informazione). L’obiettivo delle Parti è quello di giungere - attraverso un percorso condiviso e un processo partecipativo -all’approvazione di una relazione finale che contribuisca all’aggiornamento e revisione del Piano di Protezione Civile. Il prossimo incontro si terrà il 26 aprile p.v. presso la sede dell’Associazione “A.GE.S.S. ODV”.