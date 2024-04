"La Bagnara che VogliAmo: "A palazzo San Nicola cosa succede?

Assenze, queste, ingiustificate ed ingiustificabili, viste le tematiche oggetto di discussione. Tanto per capirci non sì trattava di processioni, sagre e spettacoli. Nel frattempo, a casa nostra, non sono mancate le innumerevoli parate con tanto di fascia tricolore e l'uso propagandistico e commiserevole della comunicazione, da più parti ritenuto allusivo. Sul versante politico succede che, in attesa che l'amministrazione Comunale ottenga con meriti propri il suo primo finanziamento per opere pubbliche, si è dimessa da quasi un mese l'assessore ai lavori pubblici Arch. Nancy Demetrio e, ancora prima, aveva restituito le deleghe il consigliere Rocco Fedele. Ci sono stati vari comunicati di facciata a favore dell ex assessore Demetrio, che non sembravano, però, rimpiangerne la perdita. Per non considerare poi che il consigliere Raneri si è tirato fuori dalla mischia per non essere additato come fomentatore di trame sotterranee.